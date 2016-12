Galerii: Venemaa otsib lennuõnnetuses hukkunuid

Kaitseministeeriumi kõneisik Igor Konašenkov teatas, et tänase päeva jooksul toodi veepinnale veel üks surnukeha. Juba varem on otsingumeeskond leidnud 11 laipa, kuid ametnikud kardavad, et enamik neist on lennuki keres lõksus. Konašenkovi sõnul on ühe surnukeha isik ka tuvastatud.

Otsinguala suurus on umbes 10,5 ruutkilomeetrit, Konašenkovi väitel on seda varasemaga võrreldes laiendatud.

Süüriasse Latakiasse teel olnud sõjaväetranspordilennuk kukkus alla pühapäeva öösel kaks minutit pärast seda, kui oli Sotšist õhku tõusnud. Pardalviibijate hulgas oli kuulus Aleksandrovi sõjaväeansambel, lisaks ajakirjanikke ja ametnikke.