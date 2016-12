India ookeani maavärinast ja tsunamist möödus 12 aastat

Maavärina, mille magnituud oli üheksa, epitsenter oli Indoneesia Sumatra saarest läänes ning maavärinale järges tsunami, milles sai enim kannatada Indoneesia, mõnevõrra vähem Sri Lanka, India ja Tai, edastab Reuters.

Tai Phuket pärast tsunamit / DARKO VOJINOVIC/Scanpix

Palju inimelusid nõudnud looduskatastroofist möödus eile 12 aastat ning Indoneesias ja Tais mälestati elu kaotanuid.

Tai politsei teatel on seal seni umbes 400 hukkunu isik kindlaks tegemata, kuigi juhtunust on möödunud üle kümne aasta.

«Pärast 2004. aasta katastroofi on enamik Tais hukkunutest, keda on 5000 suudetud tuvastada ja nende surnukehad on anti perele matmiseks, kuid on veel 400 inimest, kelle kohta andmed puuduvad,» teatas Tai Takua Pani politsei politsei esindaja Anand Boonkerkaew.

2004. aasta maavärinas ja tsunamis hukknud Tais / Stringer/Reuters/Scanpix

26. detsembril 2004 India ookeanis aset leidnud maavärinat ja sellega kaasnenud tsunamit peetakse meie planeedi üheks suuremaks looduskatastroofiks.

Indoneesias kaotas elu 170 000 inimest, mis oli selles katastroofis suurim hukkunute arv. Inimkaotustelt järgnesid Sri lanka, India ja Tai.

Indoneesias ja teistes 2004. aasta looduskatasroofi riikides mälestati eile hukkunuid. Indoneesias, kus oli surnuid enim, on peaaegu kõik maetud nimetuna ühishaudadesse.

Tais kaotas elu umbes 5400 inimest, kellest umbes pooled olid välisriikide turistid, kelle seas hukkus 543 rootslast ja 539 sakslast.