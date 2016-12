Istanbulis algab esimene protsess riigipöördes kahtlustatavate üle

Türgi kohtuvõimud on 15. juuli putšikatse järel valmistanud süüdistusakti ette 1200 inimese suhtes, ühtekokku on vahi all umbes 41 000 inimest.

Õigusemõistmisest väidetavate president Recep Tayyip Erdoğani kukutamise katses kahtlustatavate üle tõotab tulla Türgi ajaloo mahukaim protsess.

Provintsides on viis kuud pärast riigipöördekatset kohtuprotsessid juba alanud ning esmaspäeval astus riigi edelaosa Denizli linnas kohtu ette 60 kahtlustatavat.

Neile pannakse süüks valitsuse kukutamise püüdlusi ning Ühendriikides elava islamivaimuliku Fethullah Güleni liikumisse kuulumist. Gülen, keda Ankara süüdistab putšikatse organiseerimises, eitab igasugust seotust.

Kohtu ette astuvast 29 politseinikust 24 on vahi all, üks jooksus ja ülejäänud kautsjoni vastu vabaks lastud. Süüdimõistmise korral ootab 21 politseinikku kolmekordne eluaegne vanglakaristus ning ülejäänud kaheksat 7,5-15 aasta pikkune vangistus.

Väidetavalt keeldusid süüdistatavad putšiööl Erdoğani Istanbuli residentsi kaitsmast.

Türgi võimud on putšikatse järel uurimist alustanud vähemalt 101 800 inimese suhtes, 41 000 on võetud vahi alla. Valitsuse repressioonid on tekitanud rahvusvahelises kogukonnas muret õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise üle Türgis.

Erdoğan ütles eelmisel nädalal, et 19. detsembril Ankaras Vene suursaadiku Andrei Karlovi tapnud Türgi politseinik oli lojaalne Gülenile. Moskva ei ole seda väidet aktsepteerinud ja on kutsunud ära ootama juurdluse tulemusi.

«Pean ütlema seda väga selgelt – see räpane organisatsioon tegutseb endiselt sõjaväe ja politsei ridades,» lausus president Güleni liikumisele viidates.