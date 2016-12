Calais’ lähistele on kerkinud uued «džunglid»

Calais’s asunud põgenikelaager, niinimetatud džungel lammutati Prantsuse võimude käsul selle aasta sügisel ning seal elanud põgenikud paigutati kogu Prantsusmaal asuvatesse ametlikesse põgenikekeskustesse.

Nüüd on aga Prantsuse võimude ja politsei andmetel Nord-Pas-de-Calais’ piirkonnas umbes kuus uut mitteametlikku põgenikelaagrit, kuhu on viimastel nädalatel aina enam inimesi saabunud.

Politsei teatel on lisaks uustulnukatele Calais’sse tagasi pöördunud ka neid, kes paar kuud tagasi paigutati ametlikesse põgenikekeskustesse ja nende seas on palju alaealisi.

Üks sellistest isetekkelistest uutest laagritest asub Norrent-Fontes’s, mis on Calais’st 30 kilomeetri kaugusel ja seal elab umbes 130 põgenikku, kaasa arvatud alaealisi.

«Võimud lõhkusid küll suure «džungli» ja paigutasid põgenikud ümber, kuid ametlikesse põgenikekeskustesse pandud inimesed on hakanud Calais’sse tagasi tulema ja uusi telklaagreid rajama. Kuid neil on aina keerulisem Ühendkuningriiki pääseda, kuna on varasemast enam kontrolli ja füüsilisi takistusi, kuid põgenikud jätkavad üritamist,» teatas põgenikke aitava heategevusorganisatsiooni Terre d’Errance esindaja Julien Muller.

Calais' «džungel» linnulennult / Pascal Rossignol/Reuters/Scanpix

Prantsuse ja Briti migratsiooniekspertide sõnul asuvad uued «džunglid» kiirteele piisavalt lähedal ning seal on põgenikel võimalus end peita Ühendkuningriiki suunduvatesse veomasinatesse.

Prantsuse ametlikest põgenikekeskustest pagenud noorte sõnul ei talunud nad sealselt «vanglarežiimi» ja selle tõttu läksid nad Calais’sse tagasi. Nende eesmärgiks on ükskõik millisel viisil jõuda Ühendkuningriiki.

Prantsuse võimude ja humanitaartöötajate teatel tuleb neil Calais’ piirkonnas olla valmis uueks põgenikemassiks ehk probleemi tuleb hakata jälle lahendama algusest.