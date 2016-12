Frontex: terroristid üritavad pagulasi ära kasutada

Euroopa piirivalveagentuur Frontex rõhutas, et maailmajagu peab olema potentsiaalsete ohtude tarvis valmis. «Mõned inimesed võivad radikaliseeruda ning neid võidakse terrorirünnakute jaoks kasutada pärast seda, kui nad on Euroopa Liitu sisenenud,» ütles Frontexi tegevdirektor Fabrice Leggeri.

Samuti püsivad hirmud, et ISIS üritab vaesuse ja sõja eest põgenevate inimeste sekka sokutada treenitud võitlejaid.

Euroopa Liidu julgeolekuagentuuri Europol varasem raport märkis, et just värskelt saabunud on radikaliseerumise suhtes eriliselt haavatavad. «Kuna migrandikriisi õhutamine ja euroliidu elanikkonna lõhestamine on ISISe huvides, on tõenäoline, et rühmitis üritab põgenike sekka ja nende laagritesse infiltreeruda,» seisab dokumendis.

Agentuuri teatel oli tänavu aprillis umbkaudu 300 juhust, kus äärmuslased üritasid värvata Euroopasse sisenevaid põgenikke. «ISIS tahab saada endale rohkem võimalusi,» kommenteeris mõttekoja Heritage Foundation terrorismi- ja julgeolekuanalüütik Robin Simcox.