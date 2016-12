Leedu ei lubanud riiki kaasmaalaste fondi esindajaid

Leedu piirivalvurid pidasid 15. detsembril Vilniuse lennujaamas kinni ja saatsid tagasi kaks venemaalast. Lugu ei avalikustatud, kuni 23. detsembril tegi Vene välisministeerium vastavasisulise avalduse, mida Leedu diplomaadid veel samal päeval BNSile kinnitasid.

Vene välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kommenteeris reedel Leedu ametkondade keeldumist lubada riiki välismaal elavate kaasmaalaste toetamise ja nende õiguste kaitsmise fondi esindajaid. Tema sõnutsi on tegemist Vilniuse järjekordse Venemaa vastase sammuga, mis jätab kindlasti jälje Vene-Leedu edaspidistele suhetele, mis on selletagi keerulised. Zahharova märkis, et Leedu ametkondade tegevus ei jää Venemaa vastuseta.

Tema kinnitusel sõitsid fondi esindajad Leetu kohalike venelaste kutsel konverentsile.

«Kaht Leetu saabunud Venemaa kodanikku ei lastud riiki, sest nende nimed olid kantud nimistusse isikutest, kel on keelatud Leetu siseneda. See otsus langetati järgides kõiki juriidilisi protseduure. Kui need isikud ei ole selle otsusega rahul, võivad nad selle Leedu seaduste alusel vaidlustada,» ütles reedele BNSile välisministeeriumi pressisekretär Kęstutis Vaškelevičius.

Leedu luure on hulk aastaid osutanud aruannetes kaasmaalaste fondile kui Venemaa poliitilisele relvale Leedu halvustamiseks ja rahvuslike pingete kruvimiseks.