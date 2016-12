McCain: USA jätkab NATOs ka Trumpi all

Kohtumise järel peetud pressikonverentsil rõhutas Ratas NATO olulisust Eestile ja eestlastele. Ratas lisas, et Euroopa Liidu ja NATO vahel tuleks arendada suuremat koostööd.

McCain õnnitles peaministrit ametisse saamise puhul ja avaldas lootust, et kahe riigi vaheline hea koostöö jätkub.

McCain ei eitanud, et USA presidendivalimiste tulemus üllatas paljusid, kaasa arvatud teda. Tulevase presidendi Donald Trumpi ametisse astumist ja sellega kaasnevad võimalikud muutused olid arutluse all ka pressikonverentsile eelnenud kohtumisel.

«Olen veendunud ja kindel, et meie suhe NATOs jääb samaks ja USA ei lahku sellest liidust,» sõnas senaator. «Muidugi rõhutame me NATO eelarvesse võrdse panustamise olulisust, et kõik liikmed saavutaksid määratud kahe protsendi suuruse taseme.»

Arutati ka küberjulgeolekut ja selle väljakutse erinevaid aspekte. Samuti tuli jutuks väidetav Venemaa sekkumine USA presidendivalimistesse.

«Ilma igasuguse kahtluseta sekkusid venelased valimistesse. Väljaselgitamisel on, kas nende tegu mõjutas valimiste tulemusi,» sõnas McCain. «Praegu puuduvad tõendid, et Vene kübertegevusel oli mõju USA valimiste tulemustele.»

Trumpi väidetava soovi kohta parandada suhteid Venemaaga sõnas McCain, et jutt, nagu sooviks ta kergendada Venemaa-vastaseid sanktsioone on tema teada alusetu «Seni, kuni Venemaa jätkab Krimmi okupeerimist ja regiooni riikide ohustamist, säilitab USA oma tugevat seisukohta, olenemata, kes on president.»

«Arvan, et peaksime töötama selle nimel, et Eestis viibiks alaline USA sõjaväe esindus, kes töötaks ja treeniks koos eesti sõduritega,» lisas McCain.

Nii McCain kui Ratas rõhutasid Eesti NATO eelarvesse panustamise olulisust ja edukust.

McCainiga liitusid Lõuna-Carolina senaator Lindsey Graham ja Minnesota senaator Amy Klobuchar. Delegatsioon kohtus Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi, peaminister Jüri Ratase ja teiste ametnikega, et arutada regionaalset julgeolekut ja NATO plaane Eestis.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras autasustas visiidil viibivat McCaini Eesti kaitse ja julgeoleku edendamise eest Kaitseväe teenetemärgiga.

Delegatsioon külastab samuti Lätit, Leedut, Ukrainat, Gruusiat ja Montenegrot.