Inimesi on alati huvitanud, mida tulevikul varuks on, ja seetõttu on äärmiselt populaarsed ka igasugused ennustused. Mõnikord läheb aga vastupidi ja ennustustena hakatakse vaatama asju, mis on juba mõnda aega kollektiivses mälus ringelnud. Lõppeval aastal täitusid neist nii mõnedki.