Trump: ÜRO on lõbus jutuklubi

Trump säutsus eile Twitteris, et ÜRO-l on palju potentsiaali, kuid sellest hoolimata on organisatsioonist saanud lõbusa ajaveetmise klubi. Läinud nädalal mõistis ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusega hukka Iisraeli asundused Ida- Jeruusalemmas ja Jordani Läänekaldal.

«Mis puudutab ÜROd, asjad hakkavad peale 20. jaanuari muutuma,» viidates kuupäevale, mil ta ametisse astub.

ÜRO polnud ainus teema, mida Trump Twitteris puudutas. Õhtuses postituses väitis ta, et tema valimine USA presidendiks on juba riigi majandust parandanud. «Enne minu valimisvõitu oli maailm sünge- puudus lootus. Nüüd on turul olnud ligi kümneprotsendiline tõus.»