Valmis sai illustreeritud Euroopa teejuht põgenikele

Esimest korda tuldi Safit ära viima, kui ta oli 15-aastane. «Kui ma keeldusin, murdsid nad mu mõlemad jalad ja piinasid mind,» sõnas ta. «Mul ei olnud võimalik jääda.» Nüüd elab Safi Belgias. Pere jäi maha Afganistani. «Ma olen koolis ühes klassis teiste põgenikega,» kirjeldab ta. «Nüüd mõistan hariduse tõelist tähendust. Loodan ühel päeval arstiks saada.»

Viimaste kuude ja aastate jooksul on Euroopasse on saabunud sadu tuhandeid põgenikke. Kõik nad põgenevad Süürias, Iraagis ja Afganistanis vältava sõja eest. Igal põgenikul on rääkida oma lugu ja Safi oma on üks paljudest, mille fotograaf Thomas Dworzak kogus Europa- nimelisse raamatusse.

«Tegemist on migrantidele ja põgenikele mõeldud illustreeritud sissejuhatusega Euroopasse,» kirjeldab Dworzak.

Raamat on kättesaadav prantsuse, inglise, farsi ja araabia keeltes ning mittetulundusühingutele, põgenikele ja migrantidele on see tasuta.

Raamatus tutvustatakse fakte Euroopa ajaloost, eriti selle migratsiooni puudutvat osa. Lisatud on ka ajakohane andmestik, kuidas erinevad Euroopa riigid põgenikesse ja migrantidesse suhtuvad.

«Kui ma põgenikekriisi uurisin ja migrantidega rääkisin ei kuulnud ma muud kui küsimusi,» sõnas Dworzak. «Nad ei küsinud raha. Neil oli hoopiski palju praktilisi küsimusi.»

Selle reaalsusega silmitsi seistes tekkiski fotograafil idee välja töötada põgenikele mõeldud reisijuht.

«Tutvusin väga paljude süürlastega, kes ütlesid, et nendega juhtunu ei ole millegagi inimajaloos võrreldav. Pidasime neid jutuajamise Serbia ja Horvaatia piiril,» ütles ta.

Raamatu koostajate eesmärgiks oli luua dialoog sõja eest põgenejate ja sihtriigi elanike vahel. Et see reaalsuseks saaks, lisati raamatusse juba kümnendite eest Euroopasse saabunute lugusid.

Raamatut on võimalik tasuta alla laadida http://www.arabculturefund.org/projects/project.php?id=1