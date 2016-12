Alla kukkunud Vene sõjaväelennuki kõik mustad kastid on leitud

«Pinnale on toodud kõik kolm pardasalvestit,» ütles allikas. «Esialgu, välise vaatluse järgi otsustades, on kahe musta kasti seisund rahuldav. Neid saab dešifreerida.»

Ta ütles, et asjatundjad peavad tehniliste vahendite abil määrama, kui hästi on jutt magnetlintidel säilinud.

«Mustad kastid asuvad kaitsekorpuses, mis võimaldab säilitada andmeid puutumatutena 36 tundi. See on tagatud juhul, kui need ei ole mehhaaniliselt kahjustada saanud. Selle aja vältel merevesi neid ei ohusta,» sõnas allikas.

Samas on teada ka juhtumeid, kui jutt on lindil säilinud ka kauem.

Allikas: Tu-154 musta kasti andmed viitavad piloodi eksimusele

«Salvesti andmete esialgne analüüs on lõpule jõudnud. See võimaldab järeldada, et piloodi eksimus on kõige tõenäolisem katastroofi põhjus,» ütles allikas, kuid ei andnud täpsemat teavet.

Ametlikud allikad ei ole seni midagi teatanud.

25. detsembri varahommikul aset leidnud lennukatastroofis hukkus 92 inimest.

Vene kaitseministeeriumile kuulunud reisilennuk oli teel Süüriasse, kuid kukkus alla paar minutit pärast starti Sotši Adleri lennuväljalt.