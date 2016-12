Iraagi peaminister: ISi purustamiseks on vaja veel kolm kuud

«Olemasolevad andmed viitavad sellele, et Iraagil on vaja kolm kuud Daeshi likvideerimiseks,» ütles Abadi, kasutades Islamiriigi araabiakeelset nimekuju.

Peaminister oli varem lubanud, et ISi džihadistide kontrolli all olev Mosul vallutatakse tagasi enne aasta lõppu. Selle eesmärgi saavutamine ei ole enam võimalik.

17. oktoobril alanud rünnak 2014. aasta juunist džihadistide käes olnud Mosuli tagasivõtmiseks oli esialgu edukas, kuid viimastel nädalatel on IS tekitanud Iraagi valitsusvägedele tõsiseid kaotusi.

Iraagi eliitväed on küll hõivanud mitu Mosuli idapoolset linnaosa Tigrise jõe idakaldal, kuid IS on end kindlustanud läänekaldal.