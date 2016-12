Minister: Leedu peaks kulutama riigikaitsele üle kahe protsendi SKPst

Minister rõhutas samas vajadust tagada praeguste ressursside efektiivne kasutamine.

«(Rahastamise) tase sõltub hetke ohutasemest, kuid ma arvan, et järgmine eesmärk peaks olema 2,2 protsenti või isegi 2,4 protsenti (SKPst),» ütles Karoblis.

«Kõigepealt aga viigem ellu seda, mis on kavandatud 2017. aasta jaoks. Tagagem selle, et meie kulutused on läbipaistvad ja tõhusad, ning seejärel räägime parteide ja valitsusega täiendavatest mahtudest, mida me tõepoolest vajame,» lisas minister.

Karoblis soovib tsentraliseerida avalike hangete protseduurid riigikaitsesüsteemis, et optimeerida oste ja tõhustada kontrolli.

Leedu kaitsekulutused järgmise aasta riigieelarves ulatuvad 723 miljoni euroni ehk 1,8 protsendini SKPst. Uus valitsus kavatseb tõsta kaitsekulutused kahe protsendini SKPst 2018. aastal.