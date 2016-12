Kasumisse tõusnud Washington Post laiendab toimetust

Ajalehe kirjastaja Fred Ryan märkis töötajatele tehtud aastakokkuvõttes, et kasumisse aitasid tõusta digilaiendused ja mitmeid uuendusi rakendatakse ka järgmisel aastal.

"Kogu meeskonna uskumatu töö tulemusena pöördus Washington Posti tegevus sel aastal kasumisse ja me jätkame laieneva ettevõttena," märkis Ryan.

Mitmed USA ajalehed on sattunud viimastel aastatel raskustesse ja pandud müüki.

Ryani sõnul suurendati käesoleval aastatel toimetuse koosseisu ja seda suurendatakse ka tuleval aastal, et oleks võimalik pakkuda lugejatele parimat kvaliteeti.

Kolm aastat tagasi ostis Washington Posti 250 miljoni dollari (190 miljoni euro) eest võrgukaubandushiiu Amazoni asutaja Jeff Bezos. Sellega lõppes Washington Posti jaoks ajajärk nimeka Grahami perekonna omanduses.

Meediakontsern Washington Post Co. oli juba pikemat aega raskustes ning ettevõtte tegevjuht Donald Graham sõnas tollal, et müügi taga on paberväljaannete jaoks keeruline aeg.

Bezos kinnitas pärast ostu ajalehe võrguküljel, et väljaande väljakujunenud väärtused ei vaja muutmist.

"Ajaleht jätkab endiselt lugejate teenimist, mitte omanike," kirjutas Bezos toona.