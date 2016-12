Wikileaks on tegutsenud kümme aastat, Assange on elanud Londonis saatkonnas neli aastat

Täna, 28. detsembril möödub täpselt kümme aastat päevast, mil WikiLeaks avaldas oma esimese kirjutise ning nüüdseks on avaldatud rohkem kui kümme miljonit dokumenti, millest osad on niiöelda valgustkartvad ja seega mitte kõikide silmadele, edastab Yle.

WikiLeaksi juht Assange on viimased neli aastat elanud Ühendkuningriigis Londonis Ecuadori saatkonnas, kuna Ecuador andis talle asüüli. Rootsis kahtlustatakse Assanget seksuaalkuritegudes ja Rootsi nõuab ta väljaandmist. Assange ise kardab, et kui ta satub rootslaste kätte, siis sealt ei ole enam pikk tee USAni, kus teda ootab lekete eest kohus.

Viimati oli WikiLeaks rahvusvahelises meedias USA presidendivalimiste teemaga, sest avalikustas demokraadist kandidaadi Hillary Clintoni kohta teda tõenäoliselt kahjustanud materjali. Samas Assange eitas süüdistust, et WikiLeaksi poolt avaldatud dokumendid Clintoni kohta pärinesid Venemaa häkkeritelt, kes murdsid demokraatide andmebaasidesse.

Assange rõhutas, et WikiLeaksi ja Clintoni suhted olid juba enne valimisi keerulised ning nad avaldasid Clintonit puudutavaid materjale juba varem.

Üks Clintoni jaoks piinlik seik kerkis üles oktoobris. Demokraadist kandidaat kommenteeris WikiLeaksi ja Assange paljastusi ajast, mil ta oli USA välisminister. Clinton olevat siis oma siseringis öelnud, et Assangele tuleks lihtsalt pomm panna ja kahjutekitajat enam ei ole.

WikiLeaks tähistab oma kümnendat juubelit meenutustega tähtamatest paljastustest, milleks peetakse infot ja saladokumente Guantanamo vangilaagri ja Afganistani sõdade kohta.

Julian Assange on mitmel korral intervjuudes rõhutanud, et WikiLeaksi kritiseeritakse sageli karmide sõnadega, samas avalikustatud dokumentide sisu ei ole kunagi suudetud kahtluse alla seada.

WikiLeaksi kriitikute sõnul paiskab see organisatsioon kõik välja, kuid teeb seda analüüsimata ning selle tõttu on olnud juba olukordi, mille tõttu on süütud kõrvalseisjad ohtu sattunud.