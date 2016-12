Berliini rünnakus elu kaotanud poolakast autojuhi perele on kogutud üle 170 000 naela

Politseiuurimine näitas, et 37-aastast Urbanit tulistati pärast ta veomasina röövi pähe ja terrorist sõitis selle masinaga Berliinis rahvamassi, tappes 12 ja vigastades 48 inimest, edastab The Independent.

Lõuna-Euroopast koju Poolasse teel olnud Urban tegi Berliinis vahepeatuse, mis sai talle saatuslikuks.

Berliini jõuluturu rünnaku kahtlusalune oli 24-aastane tuneeslane Anis Amri, kes põgenes pärast rünnakut Saksamaalt Itaaliasse, kus ta Milano politsei poolt maha lasti.

Berliini jõuluturu rünnakus kahtlustatud Anis Amri / HO/AFP/Scanpix

Paik Itaalias Milanos, kus Anis Amri avas tule ja politsei ta maha lasi / Sergio Pontoriero / IPA/PA Images/Scanpix

Inglasest veoautojuht, West Yorkshire’is Otleys elav Dave Duncan käivitas üks nädal tagasi Urbani pere aitamiseks rahakogumiskampaania ning nüüdseks on raha annetanud üle 10 000 inimese.

«Ma ei tundnud Lukaszt isiklikult, kuid temaga juhtnu oli šokeeriv ja häbiväärne ning ta perel on praegu keeruline. Seega otsustasin tema kolleegina anda abikäe ja kutsun ka teisi selle autojuhi peret aitama. Raha ei too Lukaszt tagasi, kuid võib pere raskes olukorras aidata,» teatas inglane.

Duncani sõnul on ta üllatunud, et on palju lahkeid annetajaid kogu maailmast, sest tema esialgseks eesmärgiks oli koguda paarasad naela, kuid nüüdseks on tuhandeid naelu.

Britist veoautojuht kontakteerus Urbani tööandjaga, et selle firma kaudu heategevuslikus korras kogutud raha anda üle hukkunud autojuhi naisele. Raha saatmisel abistab ka Ühendkuningriigis asuv Poola saatkond.

Krimiuurijate sõnul oli poolakast autojuht enne Berliini jõuluturu rünnakut elus ja võitles oma ellujäämise eest, kuid see ei õnnestunud.

«Meile teadaolevalt ta võitles ta auto kaapeerdanud isikuga, sellele viitavad ta kehavigastused. Ta üritas viimase hetkeni oma autot tagasi saada ja rünnakut takistada,» teatas Urbani tööandja ja sugulane Ariel Zurawski.

Saksa politsei andmetel röövis Berliini jõuluturu rünnakus kahtlustatav tuneeslane veomasina siis, kui Urban oli söögipeatust tegemas.

Berliini jõuluturu rünnaku veoauto / TOBIAS SCHWARZ/AFP/Scanpix

Berliini jõuluturu rünnaku eest võttis vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik.