Uuring: millised ohud ähvardavad maailma aastal 2017?

Uuringus käsitletud riigid on jagatud kolme kategooriasse: kõrge, mõõdukas ja madal prioriteet. Eesti koos Venemaa, Baltimaade ja suure osa Euroopaga kuulub kõrge tasemega klassi.

Sissejuhatuses nenditakse, et Donald Trump tõuseb võimule erakordselt rahututel aegadel ning ilmselt ei lähe kaua, kuni tema administratsioon seisab silmitsi esimese tõsisema katsumusega. «Hõõrumine suurvõimude vahel on viimastel aastatel püsivalt kasvanud,» väidavad uurijad. Autorid sedastavad: ohtlike tagajärgede vältimiseks on põhjalik ennetav analüüs hädavajalik.

Kolm kategooriat – kõrge, mõõdukas ning madal – on omakorda oma mõju järgi jagatud veel kaheks; ulatuslikuks ning piiratud mõjualaks.

Järgnevalt uuringus toodud ohustsenaariumid kategooriate kaupa:

Mõõdukas tõenäosus ja suur mõju:

Kriis Põhja-Koreas

Põhja-Korea juht Kim Jong-un. Foto: AFP/Scanpix

Tahtlik või spontaanselt puhkenud konflikt Venemaa ja NATO vahel

Tõsine küberrünnak USA infrastruktuuri vastu

Ohvriterikas terrorirünnak Ühendriikide pinnal

Suur tõenäosus ja mõõdukas mõju:

Suurenev vägivald Afganistanis ja Talibani tugevnemine

Vägivalla intensiivistumine Türgi, kurdide ja naabruskonna riikide vahel

Süüria kodusõja intensiivistumine

Aleppo linna varemed Süürias. Foto: AFP/Scanpix

Madal tõenäosus ja suur mõju:

Relvakonflikt Ida-Hiina merel Jaapani ja Hiina vahel

Hiina hävitaja Zhenyang meeskond rivistumas. Foto: AP/Scanpix

Relvakonflikt Lõuna-Hiina merel, mille üheks osaliseks on Hiina ja teiseks kas Brunei, Taiwan, Malaisia, Filipiinid või Vietnam. Säärane konflikt tõmbaks mängu ka Ühendriigid.

Mõõdukas tõenäosus ja mõõdukas mõju:

Poliitiline ebastabiilsus Euroopa Liidus tänu migrandikriisi süvenemisele

Terrorirünnakute vallandatud tõsisemad kokkupõrked India ja Pakistani vahel

Iraagi keskvõimu aina jätkuv nõrgenemine

Suurenevad pinged Iisraeli ja Palestiina vahel

Palestiinlased Iisraeli sõdureid kividega loopimas. Foto: SIPA/Scanpix

Liibüa riigivõimu jätkuv killustumine

Sisevägivald ja pinged Pakistanis

Kasvav rahutu olukord Filipiinidel

Kasvav autoritaarsus Türgis ja sellega kaasnev rahulolematus

Intensiivsemaks muutuv vägivald Ida-Ukrainas valitsusvägede ja niinimetatud mässuliste vahel

Aina hullemaks muutuv kodusõda Jeemenis

Mõõdukas tõenäosus ja madal mõju:

Poliitilise kriisi süvenemine Burundis

Rahutuse kasvamine Kongos

Etniline vägivald ja rahutused Etioopias

Meeleavaldus Etioopias. Foto. Reuters/Scanpix

Suurenev vägivald ning poliitiline ebastabiilsus Nigeerias

Terroristliku Al-Shabaabi rünnakud Somaalias ja teistes piirkonna riikides

Lõuna-Sudaani kodusõja intensiivistumine

Poliitiline ebastabiilsus Tais seoses kuningliku pärilusega kaasneva probleemidega

Rahutused Zimbabwes seoses president Robert Mugabele järeltulija leidmisega

Madal tõenäosus ja madal mõju

Poliitiline ebastabiilsus Colombias, mille põhjuseks on läbikukkunud rahulepe keskvalitsuse ja marksistlike mässajate rühmitise Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) vahel

Sõja puhkemine Armeenia ja Aserbaidžaani vahel Mägi-Karabahhis