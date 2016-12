Viljatusravikliinikus läks käiku võõraste meeste sperma

Skandaalne eksitus leidis aset vahemikus aprillist 2015 kuni käesoleva aasta novembrini.

Ligi pooled naistest, kes sel ajal viljatusravi said, jäid ka rasedaks või on praeguseks juba sünnitanud. Asutus on praeguseks teenust kasutanud paare informeerinud.

Ka varem on sarnaseid eksitusi juhtunud. Näiteks Singapuris, kui seal viljatusravi saanud hiinlanna kaebas kliiniku kohtusse, sest tema abikaasa asemel oli teda viljastatud võõra mehe spermaga.

Naine hakkas kahtlustama, et miski pole päris nii nagu peab, kui tema 2010. aastal sündinud lapse naha- ja juustevärv ei sarnanenud sugugi tema Kaukaasia päritolu abikaasa omaga.