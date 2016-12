Trump Iisraelile: pidage 20. jaanuarini vastu

«Me ei saa lasta Iisraeli nii lugupidamatult ja põlglikult kohelda. USA näol oli neil kunagi väga hea sõber, aga mitte enam. Lõpu alguseks oli see kohutav lepe Iraaniga ja nüüd see! Jää tugevaks Iisrael, 20. jaanuar läheneb kiiresti!» kirjutas Trump mitmes säutsus.

Läinud reedel mõistis Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) Julgeolekunõukogu hääletusega hukka Iisraeli asundused vaidlustatud territooriumitel. USA-l oli võimalik hääletusel kasutada vetot, kuid seda otsustati mitte teha. Iisraeli valitsus süüdistab Obama administratsiooni nüüd ÜRO hääletuse korraldamises.

«Obama valitsus mitte ainult ei kaitsnud Iisraeli ÜROs tema vastu moodustatud salga eest, vaid samuti liitus nendega salaja,» seisis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kantselei avaldatud kirjas.

«Iisrael ootab võimalust teha koostööd tulevase presidendi Trumpiga ja kõigi sõpradega kongressis, et tühistada see absurdne ÜRO hääletus,» lisati seal.

Trump on lubanud ametisse asudes hakata USA-Iisraeli suhteid parandama.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......