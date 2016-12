USA ülikoolis hakatakse vaagima valge olemise probleeme

Kuid aine nimi- The Problem of Whiteness- otsetõlkes valge olemise probleem, on tekitanud enne ainekava uurimist suurel hulgal vastuolusid. «Kas olete kunagi mõelnud, mida valge nahavärv tõeliselt tähendab? Kui olete nagu enamus teisi, on vastus arvatavasti ei. Kuid siin on teie võimalus!» seisab selle kirjelduses.

«Kriitiliste valge olemise õpingute eesmärk on mõista, valge nahavärvuse sotsiaalset ülesehitatust ja kogemist, et kaasa aidata valgete ülemuslikkuse lammutamisele,» lisatakse seal.

Veel lubatakse õpingute käigus uurida, kuidas valged rassi vaatlevad ning millega valge nahavärviga inimesed teadlikult ning alateadlikult institutsionaalse rassismi juurdumisele kaasa aitavad.

Ainet õpetatakse ülikooli Aafrika õpingute osakonnas.

Aine kõige häälekam vastane on Wisconsini osariigi rahvasaadik David Murphy, kelle arvates «ei peaks maksumaksja raha sellise prahi peale raiskama.»

Murphy saatis Washington Postile ka kirja, milles sõnas, et aine heaks kiitmine paneb teda kahtlema ülikooli juhtkonna otsustusvõimes.

Ülikool kaitses ainet avalduses, kus öeldi, et tegemist on valikainega ja selle eesmärgiks ei ole solvata ühtegi isikut ega etnilist gruppi. «Usume, et see aine, mis on üks tuhandetest meie ülikoolis pakutavatest, aitab huvi tundvatel tudengitel sügavamalt mõista rassiprobleeme,» seisis avalduses. «Aine on väljakutse ja vastus igat tüüpi rassismile.»