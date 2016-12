ÜRO tulevane peasekretär soovib võimalikult pea Trumpiga kohtuda

Guterresi sõnul soovib ta USA uue valitsusega luua konstruktiivse dialoogi.

Guterres on öelnud, et soovib nobedamat ja vähem bürokraatlikku maailmaorganisatsiooni, kelle rahuvalvajad oleksid paremini väljaõpetatud ja austaksid inimõigusi. Guterres on ühtlasi lubanud tõsta maailmaorganisatsiooni võimet vastata kriisidele ja kuulutas, et ÜRO peab olema valmis muutuma.

Trump on hoiatanud, et USA poliitika maailmaorganisatsioonis muutub tema presidendiks olemise ajal.

Trump süüdistas kolmapäeval ametisolevat riigipead Barack Obamat tüli õhutavates avaldustes, mis raskendavad tema sõnul võimu üleandmise protsessi.

"Me ei saa lasta jätkuda Iisraeli kohtlemisel sellise põlguse ja lugupidamatusega. Neil oli varem USA näol olemas suur sõber, aga nüüd enam mitte. Lõpu algus oli kohutav Iraani lepe ja nüüd veel see ÜRO. Pea vastu Iisrael, 20. jaanuar läheneb kiiresti," kirjutas Trump.

Trump nimetas esmaspäeval ÜRO-d klubiks, kuhu inimesed kogunevad mõnusalt aega veetma.

"Maailmaorganisatsioonil on nii suur potentsiaal, aga praegu on see klubi, kuhu inimesed kogunevad vaid selleks, et vestelda ja veeta mõnusalt aega. Nii kurb!" säutsus Ühendriikide järgmine riigipea Twitteris.

Trump on viimastel päevadel kritiseerinud ÜRO-d resolutsiooni vastuvõtmise eest selle julgeolekunõukogus, milles nõutakse Iisraeli asundustegevuse kohest peatamist.

Ta kritiseeris USA praeguse valitsuse otsust loobuda veto kasutamisest resolutsiooni blokeerimiseks.

"Pärast 20. jaanuari olukord muutub," säutsus Trump resolutsiooni vastuvõtmise järel.

"See muutis rahuleppe läbirääkimised palju raskemaks. Sellest on kahju, aga me teeme selle (rahuleppe) ikkagi ära," lubas kinnisvaramagnaat.