Jaapani kaitseminister külastas vaidlusalust pühakoda

Yasukuni tempel on Aasias mitmete erimeelsuste põhjuseks, sest see on teiste langenud Jaapan sõjaväelaste seas pühendatud ka sõjakuritegudes süüdi mõistetud juhtidele.

Jaapan tervitas kolmapäeval peaminister Shinzo Abe ajaloolist visiiti Pearl Harborisse ja lepitussõnumit Ühendriikidele.

Huvi Abe visiidi vastu paika, mida Jaapan ründas 1941. aasta 7. detsembril, tõmmates USA Teise maailmasõtta, on olnud suur. Seda võrreldakse USA presidendi Barack Obama maikuise külaskäiguga Hiroshimasse.

Mõlema visiidi puhul on kõik sammud ja avaldused hoolikalt läbi mõeldud ja rangelt paika pandud. Obama ei palunud Hiroshimas vabandust ega teinud seda ka Abe Hawaiil. Kumbki ei öelnud isegi konkreetselt, et rünnaku tegi tema riik.

Ettevaatlikult valitud sõnadest hoolimata mõisteti Jaapanis sõnumit, mille andis Obama ja Abe kohtumine - sedapuhku Pearl Harboris.

Riigipead asetasid teisipäeval pärja Jaapani rünnakus põhja lastud USS Arizona mälestusmärgile, mille all olev laevakere on igaveseks puhkepaigaks rohkem kui tuhandele mereväelasele.

Abe avaldas kaastunnet Pearl Harboris hukkunute omastele.

Abe lepitusvisiidile heitis aga varju ühe valitsuse ministri käik vastuolulisse Yasukuni sõjas langenute pühamusse.

Pärast 2011. aasta tsunamit alanud Põhja-Jaapani rekonstrueerimistööde eest vastutav minister Masahiro Imamura külastas pühamut kolmapäeva pärastlõunal. Sellest teatanud rahvusringhääling NHK ütles, et tegemist oli kokkusattumusega.

Osaka ülikooli rahvusvahelise poliitika professor Haruko Satou ütles aga, et ta ei tea küll Imamura visiidi eesmärki, ei saanud ajastus olla juhuslik.

"On loomulik arvata, et ta valis sama päeva, mil peaminister Abe külastas Pearl Harborit," ütles Satou ja lisas, et Imamura samm avaldab tõenäoliselt Jaapani diplomaatiale negatiivset mõju ja see võib kahjustada Abe ajaloolise visiidi positiivset kuvandit. Veel vähem usutakse, et kaitseministri samasuguse sammu puhul on tegemist kokkusattumusega.