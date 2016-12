Video: Lõuna-Aafrikas suri Houdini hüüdnime kandnud kurikuulus vang

Umbes 39-aastasena surnud Mosambiigi kodanikul Annanias Mathel tekkisid enne surma seedehäired, mis said talle saatuslikuks.

Mitmete vanglapõgenemiste ja põgenemiskatsetega kuulsust kogunud Mathe kandis karistust mõrva, vägistamise ja murdvarguse eest.

Väidetavalt tekkisid vangil terviseprobleemid kolm nädalat tagasi ja ta viidi haiglasse. Vanglaametnikud suhtusid Mathe haigusesse eelarvamusega, kuna kahtlustasid, et tegemist võib olla jälle põgenemiskatsega.

Seekord oli ta siiski haige ja arstid ei suutnud teda päästa, Mathe suri 27. detsembril olles enne seda kolm päeva kriitilises seisundis.

Mathest sai rahvusvaheline kuulsus kümme aastat tagasi. Ta on esimene vang, kes põgenes väga range režiimiga Pretoria C-Max vanglast. Ta kasutas selleks vaseliini, mille abil ta õnnestus end suruda läbi kitsastes avadest ja akendest. Ta lõhkus osa vangla seinast ning laskus alla linadest ja riietest tehtud köie abil ning põgenes.

Prokurörid kahtlustasid, et Mathe sai põgenemisel abi vangivalvuritelt ning selle tõttu kaotas töö kuus Pretoria vangla valvurit. Politsei tabas Mathe kaks nädalat pärast põgenemist, teda tulistati tabamiseks kolm korda jalgadesse. Mathe kaitses end, lüües politseinikule kruvikeeraja silma.

Enne Pretoria vanglast põgenemist õnnestus Mathel põgeneda ka Johannesburgi keskkriminaalpolitsei kinnipidamiskeskusest, kus hoitakse kõrge turvariskiga kurjategijaid. Lisaks oli tal ka mitmeid ebaõnnestunud põgenemiskasteid, milles ta viilis trelle läbi ja kaevas tunneleid.

Mathe viimane põgenemiskatse toimus septembris. Ta viilis aknal trellid läbi, laskus linade abil kümme meetrit alla, kuid vangla territooriumilt ta minema ei pääsenud.

Kolm aastat tagasi üritas ta samuti Johannesburgi kinnipidamiskeskusest põgeneda, kuid ka siis see ebaõnnestus.

Lõuna-Aafrka meedia on Mathet mitmel korral võrrelnud kuulsa 20. sajandi trikimeistri Harry Houdiniga, kes suutis enda vabastada kettidest, köitest ja kastidest.

Lõuna-Aafrika Vabariigi opositsioonipartei Demokraatlik allianss avaldas pärast Mathe surma teate, et Mathe põgenemised ja põgenemiskatsed ei viita ta geniaalsusele või Houdini-laadsetel oskustele, pigem näitavad need, et vanglaametnikud on äraostetavad.

«Surnutest ei räägita halvasti, kuid Mathe puhul on see sobiv. Meie ühiskond vabanes ohtlikust ja psühhopaatilisest kurjategijast,» teatas partei.