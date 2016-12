Barack Obama edestab populaarsuselt Donald Trumpi

Sellised tulemused saadi 7. – 11. detsembrini läbi viidud küsitluses, edastab The Independent.

Alates 1946. aastast on ameeriklastelt uuritud, et keda nemad peavad maailma kõige populaarsemateks ja mõjukamateks meesteks. 70 küsitluskorrast 58 korral on kõige populaarsema tiitli saanud võimulolev president.

12 korral on võimulolev president osutunud ebapopulaarseks, kaasa arvatud 2008. aastal, mil presidendivalimised võitnud Barack Obama osutus populaarsemaks kui president George W. Bush.

Nüüdsel küsitlusel edestas Obama seitsme punktiga teiseks jäänud ja jaanuaris 2017 USA presidendiks saavat Donald Trumpi.

Populaarsete ja mõjukate meeste esikümnesse kuuluvad veel paavst Franciscus, Vermonti osariigi senaator Bernie Sanders, vaimulik Billy Graham, Iisareli peaminister Benjamin Netanyahu, Dalai-laama, endine USA president Bill Clinton, ärimees ja filantroop Bill Gates ja USA uueks asepresidendiks saav Mike Pence.

Naistest on kõige populaarsem demokraadist poliitik Hillary Clinton, kes on selle tiitli saanud 15 aastat järjest. Kokku on ta kõige populaarsemaks ja mõjukamaks naiseks valitud 21 korral.

Hillary Clinton / CQ-Roll Call/Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa U/Scanpix

Teda ei olnud populaarsusedetabeli eesotsas vaid 1995, 1996 ja 2001. Esimesel kahel korral edestas teda ema Theresa ja kolmandal korral tollane esileedi Laura Bush.