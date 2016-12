Iraani kodutud magavad haudades

ابطحى/اين بي عدالتي ها و فقربايد دغدغه اوليه همه مديران و جناح ها باشدهمه مسئولان ايرانى دريك اندازه دربحران هاي اجتماعي و فقر و فساد مقصرند pic.twitter.com/UpnS4OE4nq — روزنامه شهروند (@shahrvand_paper) December 27, 2016

Video ja pildid inimestest, kes elavad Iraanis Teherani lähedal asuva surnuaia betoonist kaevikutes olid nii šokeerivad, et jäädvustusi näinud valitsuse ametnikud soovisid, et koheselt midagi ette võetaks.

Tihti uimasisõltlastest kodutute elu surnuaias kajastas kõigepealt Iraani päevaleht Shahrvand. 27. detsembril ilmus lugu lehe esikaanel ja selle juurde lisatud pildid levisid kulutulena sotsiaalmeedias.

Iraani president Hassan Rohani nimetas hauaelanike olukorda vastuvõetamatuks. «Valitsus ja riik vastutavad vaesuse, puuduse ja teiste taoliste probleemide eest,» ütles Rohani 28. detsembril. «Olen kuulnud, kuidas vaesed inimesed on lääneriikides sunnitud pappkastides või metroojaamades elama. Aga mitte haudades.»

Iraani ametnike sõnul elab Teheranis umbes 15 000 kodutut, sealhulgas 5000 naist. Aktivistide arvates on nende hulk aga palju suurem- pea kahekordne.

Paljud kodutud on uimastisõltlased. Sõltuvusravi saab Iraanis umbes 1,4 miljonit narkomaani, kuid aktivistide arvates on sõltlastegi tegelik arv palju suurem ja arvatakse, et see on tõusmas. Uimastikasutajatele on Iraanis sätestatud karmid karistused, sest riik on Afganistanist algava narkokaubanduse transiitriik.

Afganistanist pärineb enamus maailma oopiumist, millest tehakse heroiini.