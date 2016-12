Mida oodata 2017. aastal Põhja-Korealt?

«Kim võttis endale eesmärgiks ükskõik, mis hinnaga 2017. aasta lõpuks tuumarelvad välja töötada ja selle kallal asutakse intensiivselt tööle,» sõnas kunagine tähtsuselt teine isik Põhja-Korea Suurbritannia saatkonnas Londonis Thae Yong-ho.

«Üks Põhja-Korea ametnik rääkis, et Pyongyang ei taha teha ühtegi provokatiivset sammu enne, kui nad teavad, milline saab olema USA uue valitsuse Põhja-Korea poliitika,» ütles Lõuna-Korea Kookmini ülikooli professor Park Hwee-Rhak.

See tähendab, et kaardid on USA tulevase presidendi Donald Trumpi käes. Presidendikampaania ajal ütles ta, et valituks osutumisel kaaluks ta tõsiselt Lõuna-Koreast vägede kojutoomist ja diktaatorist Kimiga kohtumist.

Samas on Trump teda maniakiks nimetanud ja öelnud, et temaga tuleb karmilt ümber käia. Seetõttu kardavad vaatlejad Trumpi spontaansust sama palju kui Kimi kalkuleerivat käitumist.

«Kui enamik vaatlejaid arvab, et Põhja-Korea on suutnud edukalt ära kasutada USA ja Hiina vahel valitsevat umbusaldust, jääb neil tihti märkamata, et Pyongyangi ja Pekingi vaheline lõhe aina suureneb. Põhja-Korea on suutnud Hiinat väga mitmel korral häbistada,» analüüsis Prantsusmaa endine välisminister Boris Toucas olukorda regioonis ja sõnas, et igasugune kokkulepe lääne ja Põhja-Korea vahel vajab Pekingi heakskiitu.

Põhja-Korea on ainus riik maailmas, mis on teadaolevalt 21. sajandil teinud tuumarelvakatsetusi ja see on analüütikute sõnul trump Kimi taskus. Eriti seetõttu, et nad on jätkuvalt suutnud vastu panna majandussanktsioonidele, mis on ilma sõjalise sekkumiseta lääne ainsaks relvaks.

Kõik nõustuvad aga, et vähemalt aasta algus peaks Põhja-Koreas vaikne tulema.