Putin teatas Süüria relvarahuleppe saavutamisest

Süüria valitsus ja opositsioon allkirjastasid dokumendid relvarahust Süürias ning meetmete paketi selle jälgimiseks, lisaks avalduse valmisolekust alustada rahukõnelusi, lausus Putin.

«Mõne tunni eest juhtus sündmus, mida me polnud üksnes pikka aega oodanud, vaid mille kiirendamise nimel me ka töötasime,» ütles Putin, lisades, et kokkulepped on partneritega tehtud Venemaa töö tulemus. Presidendi sõnul on Venemaa ja Türgi relvarahuleppe tagajad.

Vene kaitseministri Sergei Šoigu teatel jõustub relvarahu keskööl vastu 30. detsembrit.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles, et Türgi ja Venemaa kavatsevad jõustada Süürias üleriigilise relvarahu enne uut aastat.

Süüria valitsusväed teatasid, et alates keskööst peatatakse kõik mässuliste vastu suunatud sõjaoperatsioonid, ent jätkub võitlus ISISe ja Al-Nusra Rindega.

Süüria opositsiooniline Rahvuskoalitsioon teatas, et toetab Türgi ja Venemaa vahendatud üleriigilist Süüria relvarahu, mis jõustub keskööl.

Lavrov sõnas, et Vene-Türgi-Iraani relvarahulepped saadetakse ÜRO-le ning nendega on oodatud ühinema Saudi Araabia, Egiptus, Katar, Iraak ja Jordaania. Ta avaldas lootust, et USA tulevane valitsus eesotsas Donald Trumpiga liitub lepetega.

Šoigu sõnul on sellega paigas tingimused Vene sõjalise kohaloleku vähendamiseks Süürias. «Nõustun kaitseministeeriumi ettepanekuga sõjalise kohaloleku vähendamiseks Süürias,» ütles Putin.

Türgi, Vene ja Iraani välisminister leppisid 20. detsembril Moskvas kokku püüdlustes laiendada Aleppo relvarahu üle kogu Süüria.