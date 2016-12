Boko Harami juht tõrjub väidet rühmituse purustamisest

«Meiega on kõik korras. Me pole kuskilt minema aetud. Taktikad ja strateegiad ei saa paljastada meie asukohta, välja arvatud siis, kui seda otsustab Allah,» lausus Shekau 25-minutilises videos. «Te ei tohiks rahvale valesid rääkida.» Shekau viitas Nigeeria presidendile Muhammadu Buharile, kes ütles jõuluõhtul, et rühmitus on seljatatud ning metsast välja aetud. Sambisa mets on Boko Harami viimane teadaolev pelgupaik.

«Kui te meid tõepoolest purustasite, siis kuidas te mind siin näha saate?» küsis Shekau.

Praeguseks pole selge kus video filmiti, kuid rühmituse juhi sõnul võeti see linti jõuluõhtul. Viimati ilmus ta kaamera ette septembris.

Shekau sõnul kavatseb ta võidelda kuni islamil põhineva riigi kehtestamiseni Põhja-Nigeerias. «Meie eesmärk on panna alus islami kalifaadile. Me pole osa Nigeeriast.»