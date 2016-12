Hiinas tervitab uut aastat hiiglaslik kuke-Trump

Põhja-Hiinas Shanxi provintsis asuva Taiyuani linna väljakule kerkis sel nädalal hiiglaslik koomiksikuke kuju. Alates soengust ja näoilmest kuni käežestideni pole kahtlustki, et see lustakas kujuke on saanud inspiratsiooni 20. jaanuaril ametisse astuvast presidendist.

Kuju idee autori sõnul sümboliseerib kuju munajas vorm ja kuldne juuksepahmakas jõukust.

Hiina uus aasta algab 28. jaanuaril.