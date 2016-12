McCain: Leedu on Venemaa ambitsioonide tõttu ohus

Pärast kohtumist seimi esimehe Viktoras Pranckietise ja parlamendi liikmetega väisas senaator 13. jaanuari mälestusmärki seimihoone juures ja pöördus üritusel osalenud Leedu ja USA sõjaväelaste poole.

«Tänan teid teenistuse ja eneseohverduse eest. Veerand sajandi eest oli selle suure ja suurepärase rahva elus tähtis hetk. Teid võidakse taas teenistusse kutsuda, sest on oht, et jõudu koguv Venemaa püüab impeeriumi taastada,» ütles McCain.

«Ja me loodame, et te kaitsete seda rahvast ja tõestate igaühele, kes ohustab Leedu iseseisvust, et olete valmis seda kaitsma,» sõnas senaator.

Samas rõhutas ta, et parim viis tüli vältida on valmisolek, et iga võimalik ründaja mõistaks rünnaku liiga kõrget hinda.