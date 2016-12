Süürias jõustus Vene ja Türgi vahendatud relvarahulepe

Leppest, mis ei hõlma džihadistlikke äärmusrühmitusi nagu Islamiriik (IS) ja Al-Nusra Rinne, teatas mõned tunnid varem Vene president Vladimir Putin ning seda kinnitasid Süüria relvajõud ja opositsioon.

Putini sõnul on Venemaa ja Türgi relvarahuleppe garandid.

Vene välisminister Sergei Lavrov sõnas, et Vene-Türgi-Iraani relvarahulepped saadetakse ÜRO-le ning nendega on oodatud ühinema Saudi Araabia, Egiptus, Katar, Iraak ja Jordaania. Ta avaldas lootust, et USA tulevane valitsus eesotsas Donald Trumpiga liitub lepetega.

Detsembris evakueeriti tänu Ankara ja Moskva vahendusel saavutatud relvarahule Aleppost kümneid tuhandeid inimesi. Selle tulemusena läks linn Venemaa toel Süüria režiimi kätte, mis on mässuliste suurim kaotus kodusõjas. Türgi vaatas sündmuste arengut vaikides pealt.

Türgi, Vene ja Iraani välisminister leppisid 20. detsembril Moskvas kokku püüdlustes laiendada Aleppo relvarahu üle kogu Süüria.

Venemaa alustas 2015. aasta 30. septembril õhurünnakuid Süüria presidendi Bashar al-Assadi vastastele ja on viinud riiki mitmetuhandepealise väekontingendi.

Venemaa on teatanud sõjalise kohaloleku vähendamisest Süürias.