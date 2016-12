Pildid ja video: New Yorgi uusaastapidustusi turvatakse liiva täis veoautodega

Lisaks politsienikele turvatakse New Yorgi Time Square’il uusaastapidustustusi ka raskete, liiva täis veoautodega, mis takistavad veomasinaga rahva sekka sõitmist nagu sel aastal toimus Prantsusmaal Nice’is ja Saksamaal Berliinis, edastab AFP.

New Yorgi võimude prognoosi kohaselt on Manhattanil uut aastat vastu võtmas rohkem kui miljon inimest.

New Yorgi politsei on ka varem kasutanud erinevaid masinaid turvamiseks, kuid palju veoautosid varem mitte. Time Square’i piirkonda paigutatakse 65 veomasinat, 100 politseiautot ja umbes 7000 politseinikku, kelle seas on terroriakti puhuks eriväljaõppe saanud politsenikke ja pommikoerad.

New Yorgis on uusaastapidustuste ajal karmid turvareeglid / Kathy Willens/AP/Scanpix

«Maailm ei ole enam see, mis mõni aeg tagasi. See, mis on toimunud mujal maailmas, võib aset leida ka USAs, kaasa arvatud New Yorgis,» teatas New Yorgi politseijuht James O´Neil.

Time Square’ile saabujaid kontrollitakse kahes kontrollpunktis, väljakule ei saa kaasa võtta vihmavarje ja suuri kotte. Rahva kogunemisalalt on eemaldatud prügi- ja postkastid, kloaagikaaned on kinni teibitud ning väljaku lähedal asuvaid hotelle, parkimispaiku ja kauplusi kontrollitakse.

Umbes 280 koristustöötajat on valmis pärast uusaastapidustusi prügi kokkukorjamiseks, mida oletatavalt tekib 40 – 50 tonni.

New Yorgi politsei terroritõrjeüksuse esindaja Carlos Gomezi sõnul on mujal maailmas viimasel ajal aset leidnud terrorirünnakud õppetunniks, aidates samas olla valmis halvimaks.

Politseinike teatel teevad nad kõik, et New Yorgis ei korduks Prantsusmaa Nice’i ja Saksamaa Berliini stsenaarium, milles kasutati «relvana» veoautot.

14. juulil, mis on Prantsusmaa rahvuspüha, sõitis tuneeslane Mohamed Salmene Lahouaiej-Bouhlel Nice’is rannaäärsel Promenade des Anglais’ l rahvamassi ja tappis 86 inimest ning üle 300 inimese sai vigastada.

Krimiuurijad Nice'i rünnakus kasutatud veomasinat uurimas / CLAUDE PARIS/AP/Scanpix

19. detsembril toimus umbes samalaadne rünnak Saksamaal Berliini jõuluturul, milles jällegi tuneeslane, Anis Amri sõitis Poola veoautojuhilt Lukasz Urbanilt röövitud masinaga rahva sekka. Selle rünnakus hukkus 12 ja sai vigastada umbes 50 inimest.

Berliini jõuluturg pärast rünnakut / MARKUS SCHREIBER/AP/SCANPIX

Lisaks New Yorgile on ka teistes USA suurlinnades uusasstapidustuste ajaks turvameetmeid karmistatud.