Suurbritannia Vene saatkond vastas USA sanktsioonidele mõnitava säutsuga

Vene ametnikud Moskvas sõnasid, et ka USA diplomaatidel kästakse vastusena riigist lahkuda.

Vene saatkond Suurbritannias kasutas asja illustreerimiseks Twitterit: «Külma sõja Deja vu-na saadab president Obama välja 35 diplomaati. Kõik, kaasa arvatud ameerika inimesed, on õnnelikud, nähes selle ebaõnnestunud administratsiooni lahkumist.»

President Obama expels 35 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D