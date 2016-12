Afganistanis võeti abikaasata poodi läinud naisel pea maha

Lati linnas Sar-e-Puli provintsis Põhja-Afganistanis elavat 30-aastast naist pussitati ja seejärel võeti tal pea maha.

The Middle East Press väitis, nagu oleks valitsuse kõneisik teatanud neile, et naise tappis Taliban, kes pidas naise otsust minna ilma meheta poodlema sündsusetuks.

Lati linna kontrolliv Taliban on oma osalust aga eitanud. Terrorirühmitus on kehtestanud linnas naistele äärmuslikud piirangud, muuseas on neil keelatud avalikus kohas valju häälega rääkida ja meedias esineda.

Karistustena on ette nähtud avalikud piitsutamised ja jalgpalliväljakutel toimuvad hukkamised.

Rahvusliku ringhäälingujaama Tolo Newsi andmetel asub naise abikaasa Iraanis ja neil ei olnud lapsi.