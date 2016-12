Türgi kirjanik: nad viskasid mind sajaks päevaks auku

Kirjanikku süüdistati terroriõhutamises ja seotuses kurdimeelse ajalehega.

«Ma ei suuda seda veel uskuda, ma olen šokis,» sõnas kurnatud naine pärast Istanbulis asuvast Bakirkoy naiste vanglast vabastamist. «Nad lihtsalt viskavad sind auku. See on väga raske, mul on tunne, et ma viibin seal endiselt.»

Istanbuli kohus otsustas, et Erdoğan ja Necmiye Alpay, rahvusvaheliselt tunnustatud keeleteadlane, tuleb vanglast vabastada. Naised võeti vahi alla augustis osana haarangust nüüdseks suletud Ozgur Gundemi ajalehe vastu, mida Türgi võimud väidavad olevat Kurdistani Töölispartei (PKK) häälekandja.

Kuid üle saja päeva vangistuses olnud naiste saatus on siiani lahtine. Neile esitatud süüdistustest ei ole taganetud ja süüdi mõistmise korral ähvadab neid eluaegne vangistus. Järgmine kohtuistung peaks toimuma 2. jaanuaril.

Eilses kaitsekõnes märkis Erdoğan sardooniliselt: «Ma asun end kaitsma justkui eksisteeriks mingi seadus. Ma olen kirjanik ja minu eksistentsi eesmärk on rääkida lugusid.»

Inimõiguslased tunnevad suurt muret ajakirjanike kohtlemise pärast Türgis toimunud riigipöördekatse järel. Sõltumatu ajakirjanduse platvormi P24 andmetel on riigis eriolukorra tõttu vahistatud 118 ajakirjanikku.