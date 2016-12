Conway: Venemaale kehtestatud sanktsioonid on Trumpi-vastased

«Isegi need, kes on suuremas jaos asjades president Barack Obamaga sama meelt, osutavad, et see, mida ta täna tegi, on osa meetmetest, mida võib nimetada püüdluseks ajada presidendiks valitud Donald Trump nurka,» edastas CNN.

«See ei ole viis demokraatlikul alusel rahulikuks üleminekuks,» lisas ta. «Kahju, kuid ei ole võimalik teha nägu, et poliitika pole sellega seotud.»

Ta nimetas Venemaale kehtestatud sanktsioone sümboolseteks ja avaldas lootust, et USA liitlased ei järgi president Obama eeskuju.

USA president Barack Obama kehtestas eile sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse. Moskva eitas kategooriliselt USA süüdistust.

USA välisministeerium saatis riigist välja 35 diplomaati, kes töötasid Washingtoni suursaatkonnas ja San Francisco konsulaadis, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks. Diplomaadid kuulutati persona non grataks tegevuse eest, mis ei vasta nende diplomaadistaatusele.

Suleti ka kaks Venemaale kuuluvat kinnistut – üks New Yorgis Long Islandil ja kuni 40 peret mahutav toretsev jõeäärne kompleks Marylandis, kus armastasid puhata Vene diplomaadid, ent mida USA andmeil kasutati ka luureotstarbel.

Meetmete seas on sanktsioonid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja sõjaväeluure ehk Kindralstaabi Luurepeavalitsuse (GRU) vastu. Sanktsioonid kehtestati ka neljale GRU töötajale, teiste seas agentuuri juhile Igor Korobovile.

Lisaks kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid kolmele ettevõttele ja kahele isikule – Jevgeni Bogatšovile ja Aleksei Belanile – seotuse eest pahatahtliku küberalase tegevusega. Sanktsioonide kohaselt külmutatakse kõik nende varad USA-s, samuti blokeeritakse Ühendriikide ettevõtetel nimetatud isikute ja ettevõtetega ärikoostöö.