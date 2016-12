Kuidas internet Kuuba kodudesse jõudis

67- aastane Havana elanik Margarita Marquez sai sel aastal erilise jõulukingi – ta oli üks 2000 väljavalitust, kes sai valitsuse otsusega koduse internetiühenduse.

Enamik kommunistliku Kuuba elanikest saab internetti kasutada ainult selleks ette nähtud wi-fi punktides ja ka siis peavad nad selle eest maksma 1.50 dollarit tunnis, mis on umbes viis protsenti keskmise kuubalase kuusissetulekust.

Hinnanguliselt kasutab kodus internetti vaid viis protsenti Kuuba elanikest, ühendus tagatakse tavaliselt vaid akadeemikutele, arstidele ja intellektuaalidele.

«Nagu unistus oleks täitunud,» sõnas varem õpetajana töötanud Marquez. «Välismaailmaga ühenduses olla on tähtis.»

Tema 80-aastane õde Leonor Franco ütles, et otsus interneti ligipääsu kohta tuli talle üllatusena ja ta on väga elevil, et saab esimest korda elus internetis surfata.

«Mul ei ole internetiga mingit kogemust olnud,» sõnas naine YouTube`ist oma lemmiklauljate videosid otsides.

«Märtsist alates peame hakkama selle eest maksma ja ma ei tea, kas me saame seda endale lubada. Seniks aga kavatseme me seda terve jaanuari ja veebruari nautida,» lisas naine valitsuse tasuta pilootprojekti kohta.

Kuigi internetiühenduse maksumus on viimastel aastatel langenud, on see enamike kuubalaste jaoks siiski väljapool eelarve piire. Riigi sõnul ei ole nad suutnud vastavat võrgustikku piisavalt kiiresti arendada suure maksumuse ja Ühendriikide embargo tõttu. Kriitikute sõnul on asi pigem selles, et riik kardab inimeste üle kontrolli kaotada.

Enne wi-fi signaali kättesaadavaks muutumiseni eelmisel aastal oli interneti kasutamine piiratud vaid riigiarvutite ja kalliste hotellidega.