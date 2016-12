Lavrov: Vene ametkonnad tahavad välja saata 35 USA diplomaati

«Vastastikkus on rahvusvahelise õiguse diplomaatiline seadus. Seetõttu tegi Vene välisministeerium koos kolleegidega teistest ametitest ettepaneku, et Vene president võiks kuulutada persona non grataks 31 töötajat USA suursaatkonnas Moskvas ja neli diplomaati Peterburis asuvast USA peakonsulaadist,» ütles Lavrov Interfaxile saadetud teates.

«Lisaks tehti ettepanek keelata ameeriklastel Serebrjannõi Bori suvila ja Dorožnaja tänava lao kasutamine. Loodetavasti kaalutakse neid meetmeid kõige operatiivsemas korras,» ütles Lavrov.

USA president Barack Obama kehtestas eile sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse.