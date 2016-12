Uute sanktsioonidega jääb Venemaa ilma kahest häärberist USAs

Üks kinnistutest asub Washingtoni ja teine New Yorgi lähedal. Ühendriikide väitel kasutati neid aastakümneid Nõukogude Liidu või Venemaa käsutuses olnud kinnistuid luurega seotud eesmärkidel ning nüüd kästi venelastel sealt 24 tunni jooksul lahkuda.

Esialgu pole selge, kas mõni seal aega veetnud venelastest, kuulus ka 35 diplomaadi ja nende pereliikme hulka, kellel USA käskis riigist lahkuda.

Washington Posti teatel asub üks kinnistutest Marylandi osariigis Centreville´i linna lähedal umbes poolteise tunni autosõidu kaugusel Washingtonist. 20-hektariline kinnistu soetati Nõukogude Liidu päevil 1972. aastal.

Selle varasem omanik oli John J. Raskob, kes on tuntud kui kuulsa Empire State Buildingu ehitaja. Kokkuleppel Ühendriikide välisministeeriumiga sai USA vastu kaks kinnistut Moskvas.

Ühendriikide meedia teatel käisid Marylandi kinnistul puhkamas Ühendriikides elavad Nõukogude Liidu kodanikud. Teadaolevalt toimusid seal peod, kus joodi viina ja söödi kaaviarit.

Üsna pea hakkasid ringlema ka kuuldused, et luksuslik kinnistu koos kolmekorruselise häärberi, basseini, jalgpalliväljaku ja valgustatud tenniseväljakutega pole lihtsalt peokoht, vaid see on kuidagi seotud ka luuretegevusega.

Nõukogude Liidu lagunedes ostis kinnistu Venemaa Föderatsioon. Uudisteagentuuri AP andmetel oli kinnistu väärtuseks kolm miljonit dollarit. Sestpeale on meedias sellest vähe juttu olnud.

Üheksa aastat tagasi tutvustas Venemaa tollane suursaadik Ameerika Ühendriikides Juri Ušakov väljaande Washington Life reporterile kinnistut. Ušakov ütles ajakirjanikule, et talle meenutab kinnistu vene daatšat (suvilat).

Teine Venemaale kuuluv kinnistu, mida Ühendriikide sanktsioonid puudutavad, on viie ja poole hektari suurune kinnistu New Yorgis Long Islandil. Meedia andmetel on selleks ilmselt Killenworthi kinnistu, mille Nõukogude Liit soetas juba 1954. aastal ning mis on olnud puhkekoduks Venemaa ÜRO delegatsioonile.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et kui venelasi nendele kahele kinnistule ei lubata, teeb Venemaa sama Moskva lähedal asuva kinnistuga, mida kasutavad Ühendriikide esindajad.