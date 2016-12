Putin: Venemaa ei saada USA diplomaate riigist välja

Putin ütles, et Venemaa ei kavatse USA diplomaatidele probleeme tekitada ega keelata nende peredel ja lastel uusaastapidustuste ajal tavapäraste puhkekohtade külastamist.

«Venemaa jätab endale õiguse rakendada vastumeetmeid, ent me ei lasku vastutustundetu köögidiplomaatia tasemele. Me kavandame oma järgmisi samme USA-Vene suhete taastamiseks sõltuvalt president Donald Trumpi valitsuse poliitikatest,» lausus Vene president Kremli edastatud avalduses.

Tema sõnul peab Venemaa USA lahkuva valitsuse viimaseid ebasõbralikke samme provokatiivseks ja Vene-USA suhete edasisele kahjustamisele suunatuks.

Vene välisministeerium ja teised ametkonnad tegid Putinile ettepaneku saata riigist välja 35 USA diplomaati vastusammuna Valge Maja kehtestatud sanktsioonidele.

«Vastastikkus on rahvusvahelise õiguse diplomaatiline seadus. Seetõttu tegi Vene välisministeerium koos kolleegidega teistest ametitest ettepaneku, et Vene president võiks kuulutada persona non grataks 31 töötajat USA suursaatkonnas Moskvas ja neli diplomaati Peterburis asuvast USA peakonsulaadist,» ütles Vene välisminister Sergei Lavrov Interfaxile saadetud teates.

Lisaks tehti ettepanek keelata ameeriklastel Serebrjannõi Bori suvila ja Dorožnaja tänava lao kasutamine. «Loodetavasti kaalutakse neid meetmeid kõige operatiivsemas korras,» ütles Lavrov.

USA president Barack Obama kehtestas eile sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse.

Venemaa saatkonnahoone Washingtonis. Foto: Xinhua/Yin Bogu/Sipa USA/Scanpix

USA välisministeerium käskis riigist lahkuda 35 diplomaadil, kes töötasid suursaatkonnas Washingtonis ja konsulaadis San Franciscos, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks. Diplomaadid kuulutati persona non grataks tegevuse eest, mis ei vasta nende diplomaadistaatusele.

Suleti ka kaks Venemaale kuuluvat kinnisvara - üks New Yorgis Long Islandil ja kuni 40 peret mahutav toretsev jõeäärne kompleks Marylandis, kus armastasid puhata Vene diplomaadid, ent mida USA andmeil kasutati ka luureotstarbel.

Meetmete seas on sanktsioonid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja sõjaväeluure ehk Kindralstaabi Luurepeavalitsuse (GRU) vastu. Sanktsioonid kehtestati ka neljale GRU töötajale, teiste seas agentuuri juhile Igor Korobovile.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu (vasakul) ja GRU juht Igor Korobov. Foto: TASS/Scanpix

Lisaks kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid kolmele ettevõttele ja kahele isikule - Jevgeni Bogatšovile ja Aleksei Belanile - seotuse eest pahatahtliku küberalase tegevusega. Sanktsioonide kohaselt külmutatakse kõik nende varad USAs, samuti blokeeritakse Ühendriikide ettevõtetel nimetatud isikute ja ettevõtetega ärikoostöö.

Valitsus avalikustab ühtlasi Vene kübertegevusega seotud tehnilised üksikasjad, et aidata ettevõtetel end paremini kaitsta võimalike tulevaste rünnakute eest.