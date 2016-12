Berliini terrorirünnaku järel ekslikult kinni peetud põgenik kardab elu pärast

24-aastane Naveeb B. peeti tunnistaja vihjete põhjal kinni juba samal päeval, kuid vabastati päev hiljem süüdistust esitamata. Selgus, et ta polnud kuidagi seotud 12 inimelu nõudnud rünnakuga.

Terroriakti arvatav korraldaja, 24-aastane tuneeslane Anis Amri pääses põgenema ning jõudis Hollandi ja Prantsusmaa kaudu Itaaliasse, kus politsei ta Milanos 23. detsembril maha lasi.

Pakistanlane ütles intervjuus Briti päevalehele Guardian, et ta oli just lahkunud oma sõbra juurest ning püüdis teed ületada, kui politseinikud ta kinni pidasid ning jaoskonda viisid. Seejärel seoti mehe silmad kinni ning ta viidi teise asukohta.

Naveedi sõnul käisid politseinikud temaga ümber jõuliselt. Ka olevat kästud tal end paljaks võtta, misjärel tehti temast fotosid. «Kui ma vastu panin, hakkasid nad mulle lakse lööma,» ütles Naveed, kelle sõnul pidi ta veetma öö madratsita voodis, kusjuures tema käed olid selja taha kinni seotud.

Järgmisel päeval ta vabastati, kuna leiti, et ta on süütu. Politseinikud hoiatasid teda, et ta ei naaseks põgenikekeskusesse, kus Naveed peatus, kuna tema elu võib olla ohus.

Naveedi sõnul olevat talle öeldud, et põgenikekeskuse asukad võivad endiselt arvata, et ta oli rünnaku taga. Samuti hoiatati teda Saksa paremäärmuslaste ja Pakistani kodanike võimalike rünnakute eest. Saksamaale asüülitaotluse esitanud mees viidi elama ühte hotelli ja tal kästi välja minnes iga kord politseid sellest teavitada.

Kui politseinikud pärisid temalt veokirünnaku kohta, vastas Naveed enda sõnul teda üle kuulanud isikutele, et ta ei oska sõita.

«Ma ütlesin neile, et mu riigis on surm ja sõda, mistõttu ma põgenesin, et otsida abi. Teie pakute Saksmaal meile toitu, arstimeid ja turvalisust. Kui te leiate, et ma tegin teie riigi vastu selliseid asju, siis te ei tohiks lasta mul kergesti surra, vaid te peaksite mind aeglaselt lõikuma,» kirjeldas Naveed vestlust.

Naveedi sõnul kinnitas ta politseinikele, et ta oli oma kodumaal poliitiliselt aktiivne ning ta on saanud ähvarduskõnesid Pakistanist. «Enamik inimesi, kellega ma koos töötasin, on kinni peetud ja tapetud. Ma teadsin, et see on aja küsimus, millal nad minu järele tulevad. Seetõttu ma tulin Saksamaale,» lisas Naveed.