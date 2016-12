Ukraina teatas kaheksast langenud sõdurist Donbassi rindel

Matiose sõnul said sõdurid surma rindel. Ta ei täpsustanud oma suhtlusvõrgustiku Facebook kontol tehtud avalduses üksikasju.

Kaitseministeerium oli varem teatanud, et ööpäeva jooksul sai konfliktitsoonis haavata kolm Ukraina sõdurit.

Ida-Ukrainas tõusid pinged taas sel kuul. Teateid kokkupõrgetest on tulnud nii Mariupole, Luganski ja Donetski sektorist, kusjuures kasutatud on ka keelatud relvastust, näiteks Grad-rakette. Mõlemad pooled on teatanud ka langenutest, kuid nende täpne arv pole teada.

Kõige enam teateid kokkupõrgetest tuli Donetski oblastis asuvalt nn Svitlodarski kaarelt, mis asub Debaltseve piirkonnas. Samas piirkonnas käisid möödunud aasta alguses Ukraina konflikti ühed vihaseimad lahingud, mis lõppesid Ukraina vägede sunnitud taandumisega. Venemaa toetatud nn separatistid jätkasid Debaltseve ümbruses pealtungi ka pärast Minski kokkuleppe sõlmimist ning kokkupõrked seal on jätkunud pidevalt ka hiljem.