Poola reisilennuk tegi pommiähvarduse tõttu hädamaandumise Prahas

Poola ettevõttele Enter Air kuuluv Boeing 707 maandus probleemideta.

Tšehhi rahvusringhäälingu andmetel on pommiga ähvardanud mees vahistatud. Esialgu pole teada, kas mehel oli tegelikult lõhkeseadeldis.

«Las Palmasest Varssavisse teel olnud lennuk maandus Prahas piloodi palvel,» ütles Praha lennujuhtide eestkõneleja Richard Klima.

Airplane heading from Spain to Warsaw, #Poland landed in #Prague, #CzechRepublic due to a bomb threat - Czech Public TV informed (@CT24zive)