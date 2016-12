Jüri Luik: Süüria sõja lõpetamine on erakordselt keeruline

Kas Süüria sõda lõpeb ja kes selle võidab?

Süüria sõjas ilmselt võitjaid ei ole, on ainult kaotajad. Oma olemuselt on see tänaseks täiemõõtmeline kodusõda, mitte ainult kodusõda, vaid kodusõda, millesse on sekkunud kõik maailma suurriigid, välja arvatud Hiina. Sellise sõja lõpetamine on erakordselt keeruline.

Tegelikult Süüria probleemi saaks lahendada kõikehaarava rahukonverentsiga, a la Daytoni lepe Bosnias, aga ma kaugeltki ei näe, et ka järgmisel aastal keegi oleks sellises valmisolekus, et sellist rahukonverentsi korraldada.

