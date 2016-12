ÜRO peasekretär jättis maailmaorganisatsiooniga hüvasti

Ban märkis muu hulgas, et talle oli suureks auks ja eelisõiguseks juhtida organisatsiooni, mis teeb tööd ülemaailmsete kriiside lahendamiseks. Ban märkis ühtlasi, et on olnud suureks auks jagada seda ülesannet temaga koos töötanud inimestega.

"Ma olen väga ühke, et võin teid töökaaslasteks nimetada," ütles Ban.

Viimasel päeval peasekretärina osaleb Ban aastavahetuse pidustustel Manhattanil. Alates pühapäevast jätkab ÜRO peasekretärina endine Portugali peaminister ja ÜRO põgenikeagentuuri juht Antonio Guterres.

"Mul on veidi tunne nagu Tuhkatriinul. Keskööl kõik muutub," naljatas peasekretär.

Briti rahvusringhääling BBC teatas paar nädalat tagasi, et ÜRO peasekretäri ametikohalt lahkuv Ban kaalub järgmise aasta valimistel Lõuna-Korea presidendiks kandideerimist. Ban ütles ajakirjanikele, et naaseb lähitulevikus Lõuna-Koreasse ja vaatab, kuidas saaks ta oma riiki aidata.

Lõuna-Korea korralised presidendivalimised peaksid olema järgmise aasta detsembris, kuid praeguse riigipea Park Geun-hye ametivolitused on korruptsiooniskandaali tõttu peatatud ning tema tagasiastumise korral peetakse valimised juba varem.