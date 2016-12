Hiina keelab täielikult elevandiluukaubanduse riigis

Aafrikast toodud elevandiluu on Hiinas kõrges hinnas ja selle kilohind võib tõusta üle tuhande euro.

Hiina on juba varasemalt vandliga kauplemist jõuliselt piiranud.

Ebaseaduslik elevandiluu liigub peamiselt Vietnami kaudu Aafrikast Aasiasse, peamiselt Hiinasse, kus seda kasutatakse dekoratiivsetel, aga ka ravieesmärkidel. Vandlitooted on populaarsed ka Vietnamis, kuid nendega kauplemine on seal alates 1992. aastast ametlikult keelatud

Vietnamil on ka oma elevandipopulatsioon, kuid see kahaneb pidevalt ja elevantide jahtimine on riigis keelatud.

Rahvusvaheline vandlikaubandus keelustati 1989. aastal, kuid teatud riikides on siseturul kaubitsemine lubatud ja Rahvusvahelise Ohustatud Liikide Kaubanduse Konventsiooni (CITES) komitee on kahel korral - 1999. ja 2008. aastal lubanud müüa Aafrika vandlivarusid Jaapanile ja Hiinale.

Aafrika elevantide arvukus on läbi teinud suurima languse viimase 25 aasta jooksul, teatas septembris Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN ja nimetas peapõhjusena salaküttimist.

IUCN teavitas 275 piirkonna andmetele tuginedes, et Aafrikas elab praegu umbes 415 000 elevanti. Viimase kümne aasta jooksul on nende arv kahanenud 111 000 võrra. Looduskaitseliidu Aafrika elevantide olukorda käsitlevas raportis tõdetakse ülemandrilist arvukuse kahanemist esimest korda 25 aasta jooksul.

Põhjuseks peetakse umbes kümne aasta eest järsult hoogustunud salaküttimist elevandiluu saamiseks. Oma osa etendab aga ka elevantidele sobivate looduslike asualade kahanemine.