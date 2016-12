Suurlinnad valmistuvad aastavahetuse terroriks

Ohutaset tõstvate linnade seas on näiteks Pariis, Brüssel, New York ja Berliin. «Võimaliku rünnaku ennetamiseks võetakse kasutusele iga vahend,» lausus Berliini politsei kõneisik Thomas Neuendorf. Pariseri väljaku ja teiste traditsiooniliste vana aasta ärasaatmise kohtade ette on paigutatud betoonblokid, näha on ka soomusautosid.

Sakslane lisas, et seninägematud julgeolekuoperatsiooni tarbeks on strateegiliste objektide juurde paigutatud umbes 1700 politseinikku, neist mõned kannavad poolautomaatrelvi. Keelatud on klaaspudelid ja ilutulestik, plaanis on otsida läbi piduliste kotid.

Pärast möödunud aastalõpu sündmusi – trobikond Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika päritolu mehi ahistasid massiliselt rahva seas olnud naisi – on muutusi teinud ka Köln. Korrakaitsjate arvu on viiekordistatud, lisatud on hulgaliselt turvakaameraid.

Pariis jätab ära oma traditsioonilise ilutulestiku Eiffeli torni juures, kuid sellegipoolest ootab Prantsusmaa pealinn Champs-Élysée`le ligi 600 000 inimest, kes plaanivad jälgida valgusetendust. Samas suletakse mitmed ümbruskonna tänavad liiklusele.

Madrid võtab kasutusele raskeveokid, et blokeerida võimalike ründajate juhitavate autode teed rahvamassidesse. Itaalia võimud teatasid, et saatsid riigist välja tuneeslase, kes olevat olnud ründevalmis.

Lisajõude saadavad tänavatele ka nii Londoni kui New Yorgi politsei.