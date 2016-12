Venemaa loodab Süüria rahuleppe kiiret vastuvõtmist

Moskva sõnul soovib ta ÜRO kaasamist Süüria režiimi ja mässuliste rahukõnelustesse, millega on kavas alustada jaanuaris Kasahstani pealinnas Astanas – ehkki maailmaorganisatsioon peab Genfis oma rahuläbirääkimisi, mille järjekordne voor peaks peetama veebruaris. Neljapäeva keskööl jõustunud relvarahu, mida aitasid sõlmida Venemaa ja Türgi, on suuremas osas Süüriast pidanud, ehkki Damaskuse lähistelt on tulnud teateid hajusatest kokkupõrgetest.

Ankara ja Moskva ütlevad, et Astana kõnelused on mõeldud täiendama ÜRO rahupüüdeid, mitte neid asendama. Nad soovivad, et kõnelustest võtaksid osa piirkonna tähtsamad jõud Egiptus, Saudi Araabia, Katar ja Jordaania. Vene suursaadik ÜROs Vitali Tšurkin avaldas eile lootust, et Julgeolekunõukogu paneb resolutsiooni täna hääletusele ja võtab selle üksmeelselt vastu.

Diplomaadid peavad aga kiiret hääletust kahtlaseks, sest nende arvates võib Venemaal minna raskeks vajaliku üheksa poolthääle kokkusaamisega. Washington on uuest rahuprotsessist täiesti kõrvale jäetud, aga Moskva sõnul loodetakse kaasata USA uueks presidendiks valitud Donald Trumpi administratsioon, kui see jaanuaris ametisse astub.

Vene president Vladimir Putin lubas reedel, et vähendab sõjalist kohalolu Süürias, kus eelmisest aastast saadik võitluses kaasa lüüakse. Ta lisas aga, et Venemaa jätkab võitlust terrorismiga ja valitsuse toetamist. Ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on öelnud, et Ankara jätkab augustis alustatud operatsiooni terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) džihadistide ja kurdi võitlejate vastu Süüria põhjaosas.

Moskva teatel kirjutas relvarahuleppele alla seitse tähtsamat mässulist rühmitust, nende hulgas mõjuvõimas Ahrar al-Sham. Kokkulepe näeb ette läbirääkimisi 2011. aastal alanud Süüria kodusõjale poliitilise lahenduse leidmiseks.

ÜRO Süüria erisaadik Staffan de Mistura avaldas lootust, et relvarahu sillutab teed tulemuslikele kõnelustele, kuid rõhutas, et tema büroo vahendusel peetavad läbirääkimised jätkuvad järgmisel aastal. Venemaa Julgeolekunõukogu resolutsiooni viimases mustandis viidatakse ka Mistura juhitavatele kõnelustele.