«Tank ja saun – mida muud mehele vaja?» kommenteerib Tutau, kes oma loominguga sageli küla vahel ringi sõidab. Masin on ehitatud vanametallist, kuid roomikud selle all on ehtsad. Saja kilomeetri peale kulub ligi 80 liitrit kütust.

Vaata Tutatud ja tema tanki allpoolasuvast videost.