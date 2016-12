Vene suursaadik: Leedul pole põhjust end relvastada

«Meie arvates ei ole alust Leetu NATO sõjaväeüksust paigutada, kaitse-eelarvet oluliselt suurendada ega riigis sõjapsühhoosi õhutada,» ütles diplomaat kommentaariks NATO otsusele paigutada Leedu territooriumile alliansi pataljon Saksamaalt ja suurendada kaitsekulutusi.

Udaltsovi sõnul ei muuda kõik see kindlasti Leedut turvalisemaks. «Loomulikult ei saa me seda arengut ükskõikselt kõrvalt vaadata. Võin teile kinnitada, et meie vastus alliansi ebasõbralikele sammudele Vene riigipiiri vahetus läheduses – eriti neile, mis rikuvad kokkuleppeid – saab olema vastav.»

Samas ei saa aga tema sõnul välistada, et Ühendriikide uue administratsiooni ametisse astudes asjad muutuvad.

«Ärgem kiirustagem sündmustest ette, enam ei ole jäänud palju aega Donald Trumpi järgmiseks USA presidendiks vannutamiseni. Eks me siis näe, kuidas ta oma ideed teoks teeb,» ütles suursaadik.

Udlatsovi sõnul tekitavad mitmed Trumpi märkused Leedus ebakindlust, sest mõned neist olevat Vilniuse kursiga selgelt vastuolus.

Paradoksaalsel kombel võib tema hinnangul ilmneda, et muutuste vastu ei ole üksnes Venemaa, vaid ka Leedu lähimad liitlased.